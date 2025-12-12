BUCK * CLUB JAZZ – LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU Bourgoin Jallieu

BUCK * CLUB JAZZ Début : 2026-02-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Nouveau rendez-vous jazz dans la salle en mode cabaret à la rencontre de cette formation régionale qui prend le jazz de façon panoramique et transversale. L’ensemble révèle une évidente énergie rock, une musique explosive et cinématographique dans laquelle des cuivres improvisateurs se confrontent aux guitares suramplifiées et psychédéliques.

LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU 18 ROUTE DE L’ISLE D’ABEAU 38300 Bourgoin Jallieu 38