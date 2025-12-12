BUCK ET JUNE – LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne

BUCK ET JUNE Début : 2026-04-24 à 20:08. Tarif : – euros.

BUCK – Animal boiséBUCK revient avec Animal Boisé, un troisième album où la musique respire comme une forêt vivante. Entre rêveries, paysages intérieurs et décharges astrales, le sextet sculpte un jazz psychédélique nourri d’énergie rock, de liberté créatrice et d’une sauvagerie parfaitement assumée.Le cerf – animal-totem du groupe – inspire neuf pièces qui avancent au rythme d’une musique panoramique, dense, mouvante, dont la contemplation finit toujours par basculer du côté de la transe.Radio Nova y voit « la fine fleur du groove expérimental », Le Petit Bulletin parle d’un « jazz sur-amplifié, panoramique et transversal ». On n’aurait pas dit mieux.Équipe boisée :Simon Girard (trombone)Léo Ouillon (sax ténor)Yann Paulet (sax bar & alto)Nicolas Mondon (guitare)Nans Paulet (tuba)J.U.NE – Joy UnderNeathSous ce nom énigmatique se cache un quatuor acoustique où les voix et les cordes tissent des paysages intimes, lumineux et parfois un peu sauvages.Avec J.U.NE, Célia Forestier ouvre un nouveau chapitre : des “chansons à surprise” qui oscillent entre folk délicat et jazz intrépide, un espace où l’on respire, où l’on écoute, où l’on retrouve une joie tapie quelque part dessous.À ses côtés, trois complices bien connus des improvisateurs curieux :Arthur Henn (mandoline, voix)Pierre Tereygeol (guitare, voix)Nicolas Jacobée (contrebasse, voix)

LA BAIE DES SINGES 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D’auvergne 63