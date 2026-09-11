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AGENDA · Concarneau

Buddies Party#2 Concarneau

vendredi 11 septembre 2026 · Concarneau

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Brasserie Tri Martolod
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif

Concarneau

Buddies Party#2

Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Carte Blanche à Raan pour la Buddies Party#2 Rock & Stoner
Restauration sur place
Prix Libre   .

Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 66 20 22 

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English :

L’événement Buddies Party#2 Concarneau a été mis à jour le 2026-09-01 par OTC CCA

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