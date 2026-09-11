Informations pratiques

Concarneau

Buddies Party#2

Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Carte Blanche à Raan pour la Buddies Party#2 Rock & Stoner

Restauration sur place

Prix Libre .

Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 66 20 22

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English :

L’événement Buddies Party#2 Concarneau a été mis à jour le 2026-09-01 par OTC CCA