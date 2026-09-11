AGENDA · Concarneau
Buddies Party#2 Concarneau
vendredi 11 septembre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Buddies Party#2
Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Carte Blanche à Raan pour la Buddies Party#2 Rock & Stoner
Restauration sur place
Prix Libre .
Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 66 20 22
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English :
L’événement Buddies Party#2 Concarneau a été mis à jour le 2026-09-01 par OTC CCA
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