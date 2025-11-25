Budget ou pas budget? Croissance ou pas croissance? HEC Alumni Paris Mardi 25 novembre, 10h00 sur inscription

Budget ou pas budget? Croissance ou pas croissance? par HEC Alumni

Chers amis, bonjour!

Nous vous proposons la conférence plénière de notre

Cercle économique

le mardi 25 novembre à 10H

Cette séance sera consacrée à deux sujets majeurs :

Budget ou pas Budget ? Un politologue virtuel (??) va nous donner son point de vue sur la suite des événements

Pour une stratégie de retour à la croissance: Nous vous invitons à une aventure collective.

Il est temps que des neurones HEC viennent au secours des batteries apparemment déchargées des responsables présumés de ces questions.

Un questionnaire suit:

Nous proposons, dans le texte accessible par le lien ci-après, quelques idées

et sollicitons votre participation à la réflexion sur les sujets apparus prioritaires après discussion.

[https://www.hecalumni.fr/media/index/get-file/id/32833/noLayout/1](https://www.hecalumni.fr/media/index/get-file/id/32833/noLayout/1)

Alors nous comptons sur vous !

Attention ! en présentiel et en ligne – lien en haut de la page de l’événement sur le site!

Au 25 novembre!

et très amicalement, Jean-Claude, Elisabeth et Anthony

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-25T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-25T12:00:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris