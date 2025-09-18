Buena vista social club PFSC Pithiviers
Buena vista social club PFSC Pithiviers jeudi 18 septembre 2025.
Buena vista social club PFSC
28 Mail Ouest Pithiviers Loiret
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-09-18 20:00:00
fin : 2025-09-18 23:00:00
2025-09-18
Soirée exceptionnelle à Pithiviers avec la projection du film culte Buena Vista Social Club de Wim Wenders, précédée d’un concert-conférence animé par Nicolas Chalopin aux côtés des musiciens cubains Nelson Palacios et Wilbert Valera.
Plongez dans l’univers vibrant de la musique cubaine avec une soirée unique à Pithiviers. Avant la projection du film mythique Buena Vista Social Club de Wim Wenders, profitez d’un concert-conférence animé par Nicolas Chalopin, musicien et passeur passionné. Il sera accompagné par deux artistes cubains d’exception Nelson Palacios, violoniste et chanteur, et Wilbert Valera, percussionniste et chanteur. Ensemble, ils font résonner les rythmes et les mélodies qui ont conquis le monde entier. Un rendez-vous mêlant cinéma, musique et culture, où la chaleur et l’authenticité de Cuba se vivent en direct avant de se prolonger sur grand écran. 10 .
28 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 38 50 16
English :
An exceptional evening in Pithiviers with a screening of Wim Wenders? cult film Buena Vista Social Club, preceded by a concert-conference hosted by Nicolas Chalopin and featuring Cuban musicians Nelson Palacios and Wilbert Valera.
German :
Ein außergewöhnlicher Abend in Pithiviers mit der Vorführung des Kultfilms Buena Vista Social Club von Wim Wenders, dem ein Gesprächskonzert unter der Leitung von Nicolas Chalopin an der Seite der kubanischen Musiker Nelson Palacios und Wilbert Valera vorausgeht.
Italiano :
Una serata eccezionale a Pithiviers con la proiezione del film cult Buena Vista Social Club di Wim Wenders, preceduta da un concerto-conferenza condotto da Nicolas Chalopin con la partecipazione dei musicisti cubani Nelson Palacios e Wilbert Valera.
Espanol :
Una velada excepcional en Pithiviers con la proyección de la película de culto Buena Vista Social Club, de Wim Wenders, precedida de un concierto-conferencia presentado por Nicolas Chalopin y en el que intervendrán los músicos cubanos Nelson Palacios y Wilbert Valera.
