Buffalo Kids Maison des Arts Allonnes

Buffalo Kids Maison des Arts Allonnes mardi 21 octobre 2025.

Buffalo Kids

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

Date(s) :

2025-10-21

Film d’animation/famille de 1h 23min réalisé par Juan Jesús García Galocha, Pedro Solis García.

Film d’animation/famille de 1h 23min réalisé par Juan Jesús García Galocha, Pedro Solis García. Avec dans les principaux rôles Aaricia Dubois, Alisha Weir, Arthur Dubois. Tout public. Synopsis.

Au début du XXème siècle, deux orphelins irlandais, Mary et Tom, traversent les Etats-Unis à la recherche de leur oncle. Sur leur route, ils croiseront autant de méchants que de héros. .

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

English :

Animation/family film, 1h 23min, directed by Juan Jesús García Galocha, Pedro Solis García.

German :

1h 23min Animations-/Familienfilm von Juan Jesús García Galocha, Pedro Solis García.

Italiano :

Film d’animazione per famiglie, 1h 23min, regia di Juan Jesús García Galocha, Pedro Solis García.

Espanol :

Película familiar de animación, 1h 23min, dirigida por Juan Jesús García Galocha, Pedro Solis García.

L’événement Buffalo Kids Allonnes a été mis à jour le 2025-09-12 par CDT72