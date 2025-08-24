Buffet à volonté Terre & Mer servi en terrasse au bord de la piscine Laguiole
Formule à 35€
Enfant -12 ans 18€
Boissons chaudes & softs inclus
Accès piscine inclus, draps de bain non fournis
Réservation conseillée 05 65 54 19 66
Buffet à volonté Terre & Mer servi en terrasse au bord de la piscine de 12h à 14h30
Plateaux de fruits de mer, plateaux de charcuteries, bar à salades, tartare de boeuf & condiment, cabillaud au chorizo, crumble pomme, verrine fraicheur, coupe glacée, chouchous/baignets
+ piscine baignade avant et/ou après le repas 35 .
Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 5 65 54 19 66
English :
Package at 35?
Children under 12: 18?
Hot drinks & soft drinks included
Pool access included, bath towels not provided
Reservations recommended 05 65 54 19 66
German :
Formel für 35?
Kinder unter 12 Jahren: 18?
Heiße Getränke und Softdrinks inklusive
Zugang zum Pool inklusive, Badetücher werden nicht gestellt
Reservierung empfohlen (05 65 54 19 66)
Italiano :
Pacchetto a 35?
Bambini sotto i 12 anni: 18?
Bevande calde e analcoliche incluse
Accesso alla piscina incluso, teli da bagno non forniti
Prenotazione consigliata 05 65 54 19 66
Espanol :
Paquete a 35?
Niños menores de 12 años: 18?
Bebidas calientes y refrescos incluidos
Acceso a la piscina incluido, no se proporcionan toallas de baño
Se recomienda reservar 05 65 54 19 66
