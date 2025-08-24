Buffet à volonté Terre & Mer servi en terrasse au bord de la piscine Laguiole

Laguiole Aveyron

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche 2025-08-24

Formule à 35€

Enfant -12 ans 18€

Boissons chaudes & softs inclus

Accès piscine inclus, draps de bain non fournis

Réservation conseillée 05 65 54 19 66

Buffet à volonté Terre & Mer servi en terrasse au bord de la piscine de 12h à 14h30

Plateaux de fruits de mer, plateaux de charcuteries, bar à salades, tartare de boeuf & condiment, cabillaud au chorizo, crumble pomme, verrine fraicheur, coupe glacée, chouchous/baignets

+ piscine baignade avant et/ou après le repas 35 .

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 5 65 54 19 66

English :

Package at 35?

Children under 12: 18?

Hot drinks & soft drinks included

Pool access included, bath towels not provided

Reservations recommended 05 65 54 19 66

German :

Formel für 35?

Kinder unter 12 Jahren: 18?

Heiße Getränke und Softdrinks inklusive

Zugang zum Pool inklusive, Badetücher werden nicht gestellt

Reservierung empfohlen (05 65 54 19 66)

Italiano :

Pacchetto a 35?

Bambini sotto i 12 anni: 18?

Bevande calde e analcoliche incluse

Accesso alla piscina incluso, teli da bagno non forniti

Prenotazione consigliata 05 65 54 19 66

Espanol :

Paquete a 35?

Niños menores de 12 años: 18?

Bebidas calientes y refrescos incluidos

Acceso a la piscina incluido, no se proporcionan toallas de baño

Se recomienda reservar 05 65 54 19 66

