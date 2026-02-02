Buffet Brunch Salon Pastel Nyons

Buffet Brunch

Salon Pastel 3 Rue de la Résistance Nyons Drôme

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:30:00

fin : 2026-03-01 14:30:00

Date(s) :

2026-03-01

Boissons chaudes, jus de fruits, laits, eaux

Pains, beurre, confiture, pâte à tartiner, miel

Salade froide, quiche, wraps, cake salé,

Plateau charcuteries, fromages

Cakes, macarons, yaourts, fruits…



Bar à gaufres avec plein de toppings !

.

Salon Pastel 3 Rue de la Résistance Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 38 35 pastel.nyons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hot drinks, fruit juices, milks, waters

Bread, butter, jam, spreads, honey

Cold salad, quiche, wraps, savory cake,

Delicatessen platter, cheese

Cakes, macaroons, yoghurts, fruit…



Waffle bar with lots of toppings!

L’événement Buffet Brunch Nyons a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale