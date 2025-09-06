Buffet campagnard Parking du château d’eau Longny les Villages

Parking du château d’eau MALETABLE Longny les Villages Orne

Début : 2025-09-06 12:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Viva Malétable vous invite à son buffet campagnard annuel. .

Parking du château d’eau MALETABLE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 36 50 74 12

