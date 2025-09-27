Buffet champêtre autour de produits locaux et éco responsables au Conservatoire-Jardin de la Châtaigneraie d’Isola Isola
Isola Alpes-Maritimes
Début : 2025-09-27 12:00:00
fin : 2025-09-27 13:00:00
2025-09-27
Isola 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 23 15 15 info.isola@nicecotedazurtourisme.com
English : Country-style buffet featuring local and eco-friendly products at the Conservatoire-Jardin de la Châtaigneraie d’Isola
Country-style buffet featuring local and eco-friendly products at the Conservatoire-Jardin de la Châtaigneraie d’Isola
German :
Ländliches Buffet mit lokalen und ökologisch verantwortlichen Produkten im Conservatoire-Jardin de la Châtaigneraie d?Isola
Italiano : Buffet rustico a base di prodotti locali ed eco-responsabili presso il Conservatorio-Giardino della Castagneta di Isola
Buffet rustico a base di prodotti locali ed eco-responsabili presso il Conservatorio-Giardino della Castagneta di Isola
Espanol :
Buffet campestre con productos locales y ecológicos en el Conservatoire-Jardin de la Châtaigneraie d’Isola
