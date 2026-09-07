Buffet chevaleresque, Château fort, Sedan

Informations pratiques

Buffet chevaleresque Samedi 19 septembre, 11h45 Château fort Ardennes

Animation payante, 20 € par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:45:00+02:00 – 2026-09-19T13:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:45:00+02:00 – 2026-09-19T13:45:00+02:00

Remontez le temps et revivez un banquet tel qu’il pouvait se dérouler lors des tournois organisés par les princes de Sedan. Ce repas vous invite à découvrir les armures de la collection des princes de Sedan et leur histoire sous un autre jour, le tout accompagné de musique d’époque.

Château fort Place du Château, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est https://sedan.fr/vivre-a-sedan/culture/le-musee-municipal/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 27 84 85 »}] Ayant racheté la seigneurie de Sedan à son beau-frère Guillaume de Braquemont, Evrard III de la Marck entreprend dès 1424 la construction d’un premier château englobant un prieuré.

Ce château triangulaire, dit château primitif, fut très largement agrandi et renforcé par les descendants d’Evrard. L’arrivée progressive de l’artillerie l’obligera à s’adapter à cette arme redoutable.

Après l’échec d’une conspiration contre Richelieu, Frédéric Maurice de la Tour d’Auvergne, dernier prince de Sedan est emprisonné. Pour sauver sa tête, il fait don de la Principauté au roi Louis XIII, ce qui signifie le rattachement de cette dernière à la France. Dès lors, et durant 320 ans, l’armée française occupe le château.

En 1962, la municipalité rachète le château et inaugure en 1995 son premier circuit de visite retraçant l’histoire des lieux. Parkings : rue Hué-Tanton, promenoir des Prêtres, place du Château. Gare de Sedan.

Remontez le temps et revivez un banquet tel qu’il pouvait se dérouler lors des tournois organisés par les princes de Sedan. Ce repas vous invite à découvrir les armures de la collection des princes…

©JM Leconte