Buffet country Kruth
Buffet country Kruth dimanche 5 octobre 2025.
Buffet country
Grand Rue Kruth Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-05 12:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Buffet avec musique live country assurée par Jannet Bodewes quartet
Buffet avec musique live country assurée par Jannet Bodewes quartet .
Grand Rue Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 28 02
English :
Buffet with live country music provided by Jannet Bodewes quartet
German :
Buffet mit Live-Country-Musik von Jannet Bodewes Quartett
Italiano :
Buffet con musica country dal vivo a cura del quartetto Jannet Bodewes
Espanol :
Buffet con música country en directo a cargo del cuarteto Jannet Bodewes
L’événement Buffet country Kruth a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin