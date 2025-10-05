Buffet country Kruth

Buffet country Kruth dimanche 5 octobre 2025.

Buffet country

Grand Rue Kruth Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-05 12:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Buffet avec musique live country assurée par Jannet Bodewes quartet

Buffet avec musique live country assurée par Jannet Bodewes quartet .

Grand Rue Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 28 02

English :

Buffet with live country music provided by Jannet Bodewes quartet

German :

Buffet mit Live-Country-Musik von Jannet Bodewes Quartett

Italiano :

Buffet con musica country dal vivo a cura del quartetto Jannet Bodewes

Espanol :

Buffet con música country en directo a cargo del cuarteto Jannet Bodewes

L’événement Buffet country Kruth a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin