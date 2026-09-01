AGENDA · Deux Rivières
Buffet créole Deux Rivières
samedi 19 septembre 2026 · Deux Rivières
Informations pratiques
Deux Rivières
Buffet créole
Centrale de montage, Aviatroglo Deux Rivières Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Buffet créole Atelier cuisine de 14h à 18h. Dégustation conviviale avec les randonneurs à 18h30 .
Centrale de montage, Aviatroglo Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 51 70 08 jfsilvan@yahoo.fr
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English : Buffet créole
L’événement Buffet créole Deux Rivières a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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