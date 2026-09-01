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AGENDA · Deux Rivières

Buffet créole Deux Rivières

samedi 19 septembre 2026 · Deux Rivières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Centrale de montage, Aviatroglo
Ville
89460 Deux Rivières
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Deux Rivières

Buffet créole

Centrale de montage, Aviatroglo Deux Rivières Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Buffet créole Atelier cuisine de 14h à 18h. Dégustation conviviale avec les randonneurs à 18h30   .

Centrale de montage, Aviatroglo Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 51 70 08  jfsilvan@yahoo.fr

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English : Buffet créole

L’événement Buffet créole Deux Rivières a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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