Informations pratiques

Deux Rivières

Buffet créole

Centrale de montage, Aviatroglo Deux Rivières Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Buffet créole Atelier cuisine de 14h à 18h. Dégustation conviviale avec les randonneurs à 18h30 .

Centrale de montage, Aviatroglo Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 51 70 08 jfsilvan@yahoo.fr

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English : Buffet créole

L’événement Buffet créole Deux Rivières a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois