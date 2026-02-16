Buffet de soupes et bal trad Angoisse
Buffet de soupes et bal trad Angoisse dimanche 1 mars 2026.
Buffet de soupes et bal trad
Salle des fêtes Angoisse Dordogne
Menu Apéritif, soupes à volonté, fromage, salade, dessert café.
Bal trad avec les Dya-Toniks.
Entrée 18€, -de 12 ans 8€ sur réservation.
Entrée bal trad seul 8€ à 14h30.
Apéritif musical, pesée de jambon.
Soirée organisée par La Puce à l’Oreille. .
Salle des fêtes Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 70 57 62 contact@lapucealoreille.fr
English : Buffet de soupes et bal trad
Menu: Aperitif, soups, cheese, salad, dessert coffee.
Karaoke hosted by 24 KARA OK.
Admission 17?, under 8 8? on reservation.
Refreshment bar, ham weighing.
Evening organized by La Puce à l’Oreille.
