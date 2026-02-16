Buffet de soupes et bal trad Angoisse

Buffet de soupes et bal trad

Salle des fêtes Angoisse Dordogne

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Menu Apéritif, soupes à volonté, fromage, salade, dessert café.

Bal trad avec les Dya-Toniks.

Entrée 18€, -de 12 ans 8€ sur réservation.

Entrée bal trad seul 8€ à 14h30.

Apéritif musical, pesée de jambon.

Soirée organisée par La Puce à l’Oreille. .

Salle des fêtes Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 70 57 62 contact@lapucealoreille.fr

English : Buffet de soupes et bal trad

Menu: Aperitif, soups, cheese, salad, dessert coffee.

Traditional dance with the Dya-Toniks.

Admission 17?, under 8 8? on reservation.

Refreshment bar, ham weighing.

Evening organized by La Puce à l’Oreille.

