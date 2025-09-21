Buffet des Amis de St Cirq Saint-Cirq-Lapopie

Buffet des Amis de St Cirq Saint-Cirq-Lapopie dimanche 21 septembre 2025.

Buffet des Amis de St Cirq

Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 12:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Uniquement sur inscription gratuit pour les adhérents, buvette sur place.

Uniquement sur inscription gratuit pour les adhérents, buvette sur place. .

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 24 14 amis-de-saint-cirq@mailo.com

English :

Registration only free for members, refreshments on site.

German :

Nur mit Anmeldung kostenlos für Mitglieder, Erfrischungsstände vor Ort.

Italiano :

Iscrizione obbligatoria gratuita per i soci, rinfresco in loco.

Espanol :

Inscripción obligatoria gratuita para los socios, refrescos in situ.

L’événement Buffet des Amis de St Cirq Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Cahors Vallée du Lot