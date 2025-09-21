Buffet des Amis de St Cirq Saint-Cirq-Lapopie
Buffet des Amis de St Cirq Saint-Cirq-Lapopie dimanche 21 septembre 2025.
Buffet des Amis de St Cirq
Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-21 12:30:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Uniquement sur inscription gratuit pour les adhérents, buvette sur place.
Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 24 14 amis-de-saint-cirq@mailo.com
English :
Registration only free for members, refreshments on site.
German :
Nur mit Anmeldung kostenlos für Mitglieder, Erfrischungsstände vor Ort.
Italiano :
Iscrizione obbligatoria gratuita per i soci, rinfresco in loco.
Espanol :
Inscripción obligatoria gratuita para los socios, refrescos in situ.
L’événement Buffet des Amis de St Cirq Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Cahors Vallée du Lot