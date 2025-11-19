Buffet des Pays Place Notre Dame Arbois

Buffet des Pays

Place Notre Dame Espace Pasteur Arbois Jura

Début : 2025-11-19 19:00:00

fin : 2025-11-19

Dans le cadre du Festival des Solidarités.

Soirée conviviale Buffet des Pays Ouvert à tous !

Venez partager un moment chaleureux et gourmand autour des saveurs du monde !

Le temps d’une soirée, partez en voyage culinaire et découvrez la richesse des traditions gastronomiques de plusieurs pays notamment ceux dont les habitants font aujourd’hui la diversité et la richesse d’Arbois. Une belle occasion de déguster, d’échanger, de rencontrer et de célébrer ensemble la convivialité et la diversité culturelle.

Réservation conseillée (places limitées) 06 13 98 58 21 arboiscomitedesfetes@gmail.com .

+33 3 84 66 55 55 mairie@arbois.fr

