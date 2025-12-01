Buffet dînatoire à la Colombe Restaurant la Colombe Aurel

Buffet dînatoire à la Colombe

Restaurant la Colombe 283 rue de la Colombe Aurel Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Hors boissons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

La Colombe vous propose un buffet dînatoire convivial , dans la bonne humeur ! Il y en aura pour tous les goûts bouchées apéritives, verrines, planches apéritives et mini desserts…. Tout fait maison ! Réservation obligatoire !

.

Restaurant la Colombe 283 rue de la Colombe Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 54 39 99 68 tonyvert2@hotmail.com

English :

La Colombe invites you to enjoy a convivial buffet dinner! There’s something for everyone: appetizers, verrines, appetizer boards and mini desserts…. All homemade! Reservations essential!

L’événement Buffet dînatoire à la Colombe Aurel a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme