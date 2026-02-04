Buffet dinatoire Musée Baron Martin Gray
Buffet dinatoire Musée Baron Martin Gray mardi 24 mars 2026.
Buffet dinatoire
Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône
Début : 2026-03-24 18:00:00
fin : 2026-03-24
2026-03-24
Venez au buffet dinatoire organisé par les Amis du Musée. Sur inscription .
Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr
