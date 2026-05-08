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Buffet et bal Salle des fêtes Pléhédel

Buffet et bal Salle des fêtes Pléhédel dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place du Printemps

Ville : 22290 Pléhédel

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Pléhédel

Buffet et bal

Salle des fêtes Place du Printemps Pléhédel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Le club des bruyères vous espère très nombreux pour ce rendez-vous festif qui annonce le début de l’été. C’est donc autour d’un buffet froid que nous nous retrouverons, accompagné de l’orchestre Alexandre Monnier. Bal à 14h30.   .

Salle des fêtes Place du Printemps Pléhédel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 37 78 59 

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English :

L’événement Buffet et bal Pléhédel a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol