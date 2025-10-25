Buffet géant avec animation au Val Fleuri Cloyes-les-Trois-Rivières

Buffet géant avec animation au Val Fleuri Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 25 octobre 2025.

Buffet géant avec animation au Val Fleuri

Restaurant le Val Fleuri Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Avec Marc Animation.

Sur réservation.

Restaurant le Val Fleuri Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 56 65

English :

With Marc Animation.

Reservations required.

German :

Mit Marc Animation.

Mit Reservierung.

Italiano :

Con Marc Animation.

Solo su prenotazione.

Espanol :

Con Marc Animation.

Sólo con reserva previa.

