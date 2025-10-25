Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Buffet géant avec animation au Val Fleuri Cloyes-les-Trois-Rivières

Restaurant le Val Fleuri Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-10-25 20:00:00
2025-10-25

Avec Marc Animation.
Sur réservation.
Restaurant le Val Fleuri Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 56 65 

English :

With Marc Animation.
Reservations required.

German :

Mit Marc Animation.
Mit Reservierung.

Italiano :

Con Marc Animation.
Solo su prenotazione.

Espanol :

Con Marc Animation.
Sólo con reserva previa.

