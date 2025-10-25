Buffet géant avec animation au Val Fleuri Cloyes-les-Trois-Rivières
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-25 20:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Avec Marc Animation.
Sur réservation.
20 .
Restaurant le Val Fleuri Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 56 65
English :
With Marc Animation.
Reservations required.
German :
Mit Marc Animation.
Mit Reservierung.
Italiano :
Con Marc Animation.
Solo su prenotazione.
Espanol :
Con Marc Animation.
Sólo con reserva previa.
