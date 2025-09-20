Buffet gratuit ! Église Saint-Pierre Saint-Chamond

Buffet gratuit ! 20 et 21 septembre Église Saint-Pierre Loire

12 participants maximum

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Par son buffet, l’orgue de l’église Saint-Pierre est caractéristique de la première moitié du XIXe siècle.

Nous vous invitons, outre la visite de l’instrument, à découvrir l’évolution des buffets d’orgues à travers les siècles et les pays.

• Visite guidée

• Projection de films/vidéos

Église Saint-Pierre 1 Rue de la Fenderie, 42400 Saint-Chamond, France Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 44 16 69 »}]

©Amis des Orgues de St-Pierre