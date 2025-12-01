Buffet spécial Réveillon au Mel’ting potes Belfort-du-Quercy
Buffet spécial Réveillon au Mel’ting potes
Début : 2025-12-31 20:00:00
2025-12-31
Soirée conviviale et gourmande proposée par le Mel’ting Potes, avec un buffet festif à volonté préparé en collaboration avec une cheffe invitée, Mireille DJOMATIN. Un moment chaleureux pour célébrer la nouvelle année dans une ambiance généreuse et détendue. .
301 Rue Du Bourg Belfort-du-Quercy 46230 Lot Occitanie +33 6 01 01 33 98
A convivial, gourmet evening offered by Mel’ting Potes, with a festive all-you-can-eat buffet prepared in collaboration with guest chef Mireille DJOMATIN
