Buffon et l’Histoire universelle Conférence par Lionel Markus Espace Kenere Médiathèque Pontivy

Buffon et l’Histoire universelle Conférence par Lionel Markus

Espace Kenere Médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2025-11-14 11:00:00

fin : 2025-11-14 12:00:00

2025-11-14

Directeur du musée Buffon de 2011 à 2023, Lionel Markus, nous contera l’histoire passionnante de Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, Intendant du jardin du Roy à Paris (actuel jardin des Plantes) et de son Histoire naturelle, générale et particulière .

À travers ce monument éditorial(plus de 36 volumes), Buffon va susciter des débats passionnés partout en Europe autour de l’Age de la Terre et de la classification des espèces animales et révolutionna l’Histoire des sciences.

Un rendez-vous en amont des Rencontres du livre d’Histoire prévues les 28 & 29 novembre.

Entrée libre. .

