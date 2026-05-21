BugelFest Rue Olivier Provost Hillion

Hillion

BugelFest

Rue Olivier Provost Espace Palante Hillion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

BugelFest #3 Le festival jeune public à ne pas manquer!

Dimanche 21 juin, l’Espace Palante d’Hillion se transforme en un immense terrain de jeux et de découvertes pour les enfants… et leurs parents!

De 10h à 18h, profitez d’une journée complète d’animations spectacles, ateliers créatifs, yoga du rire, espace motricité, grimpe d’arbre, escape game, jeux en bois, conteur, pyrogravure, poterie, vélo manège, sensibilisations ludiques et bien d’autres surprises !

Temps fort de la journée 2 spectacles à petit prix

“La Fabrique des Extraordinaires”

Un spectacle immersif et poétique où les dessins des enfants prennent vie sur scène. Une expérience magique spécialement créée pour le BugelFest !

(Tout le monde peut nous envoyer son dessin avant le 5 juin)

Princesse Ballon

Les enfants deviennent les héros de leur histoire avec des costumes conçus en ballon.

Ambiance drôle, convivial et originale.

Bar à pâtes et gourmandises tout au long de cette journée créative et festive pensé pour et par les enfants !

La réservation de vos repas et places de spectacles est vivement conseillée pour profiter pleinement de la journée en famille. .

Rue Olivier Provost Espace Palante Hillion 22120 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement BugelFest Hillion a été mis à jour le 2026-05-21 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme