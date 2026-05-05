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BUILDING de Léonore CONFINO Route du sanatorium Bergesserin

BUILDING de Léonore CONFINO Route du sanatorium Bergesserin jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Route du sanatorium

Adresse : Chapiteau de la Compagnie Equinoctis Sanatorium de Bergesserin

Ville : 71250 Bergesserin

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Bergesserin

BUILDING de Léonore CONFINO

Route du sanatorium Chapiteau de la Compagnie Equinoctis Sanatorium de Bergesserin Bergesserin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-11

Building est une pièce de théâtre de Léonore Confino, une tragi-comédie sur le monde de l’entreprise et les conditions de travail.
Spectacle en mode grand guignol de la troupe d’amateur.ices menée par Priscille Cuche

À partir de 14 ans   .

Route du sanatorium Chapiteau de la Compagnie Equinoctis Sanatorium de Bergesserin Bergesserin 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : BUILDING de Léonore CONFINO

L’événement BUILDING de Léonore CONFINO Bergesserin a été mis à jour le 2026-05-18 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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