BUILDING de Léonore CONFINO Route du sanatorium Bergesserin

Bergesserin

BUILDING de Léonore CONFINO

Route du sanatorium Chapiteau de la Compagnie Equinoctis Sanatorium de Bergesserin Bergesserin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-11

Building est une pièce de théâtre de Léonore Confino, une tragi-comédie sur le monde de l’entreprise et les conditions de travail.

Spectacle en mode grand guignol de la troupe d’amateur.ices menée par Priscille Cuche

À partir de 14 ans .

Route du sanatorium Chapiteau de la Compagnie Equinoctis Sanatorium de Bergesserin Bergesserin 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BUILDING de Léonore CONFINO

L’événement BUILDING de Léonore CONFINO Bergesserin a été mis à jour le 2026-05-18 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II