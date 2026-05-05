BUILDING de Léonore CONFINO Route du sanatorium Bergesserin
BUILDING de Léonore CONFINO Route du sanatorium Bergesserin jeudi 11 juin 2026.
Bergesserin
BUILDING de Léonore CONFINO
Route du sanatorium Chapiteau de la Compagnie Equinoctis Sanatorium de Bergesserin Bergesserin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-11
Building est une pièce de théâtre de Léonore Confino, une tragi-comédie sur le monde de l’entreprise et les conditions de travail.
Spectacle en mode grand guignol de la troupe d’amateur.ices menée par Priscille Cuche
À partir de 14 ans .
Route du sanatorium Chapiteau de la Compagnie Equinoctis Sanatorium de Bergesserin Bergesserin 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : BUILDING de Léonore CONFINO
L’événement BUILDING de Léonore CONFINO Bergesserin a été mis à jour le 2026-05-18 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II