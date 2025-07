Buildings Alleyras

Buildings Alleyras lundi 14 juillet 2025.

Buildings

Petit théatre d'Alleyras Alleyras Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14 20:30:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Par la Cie Théatre du Pont Vieux.

Un building. Une entreprise. 13 étages, 32 employés. Une journée. Tout le monde s’agite, déjeune, coache, prospecte … Une ascension vers la chute …

.

Petit théatre d'Alleyras Alleyras 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

By Cie Théatre du Pont Vieux.

A building. One company. 13 floors, 32 employees. A single day. Everyone is busy, having lunch, coaching, prospecting… An ascent to a fall…

German :

Von der Cie Théatre du Pont Vieux.

Ein Gebäude. Ein Unternehmen. 13 Stockwerke, 32 Angestellte. Ein Tag. Alle wuseln herum, essen zu Mittag, coachen, werben um Kunden … Ein Aufstieg zum Fall …

Italiano :

Da Cie Théatre du Pont Vieux.

Un edificio. Un’azienda. 13 piani, 32 dipendenti. Un giorno. Tutti sono occupati, pranzano, si allenano, cercano… Un’ascesa verso una caduta…

Espanol :

Por Cie Théatre du Pont Vieux.

Un edificio. Una empresa. 13 plantas, 32 empleados. Un día. Todo el mundo está ocupado, almorzando, coaching, prospección … Un ascenso hacia una caída …

