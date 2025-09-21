Buis’Athlon & vide grenier Buis-les-Baronnies

Buis’Athlon & vide grenier Buis-les-Baronnies dimanche 21 septembre 2025.

Buis’Athlon & vide grenier

Place du Quinconces Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Oyez oyez, une envie de chiner ou une envie de se dépenser… le dimanche 21 septembre est fait pour vous et vous attend avec impatience !

Place du Quinconces Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 61 13 84 apebuislesbaronnies@gmail.com

English :

Oyez oyez, whether you’re looking for a bargain or just want to spend some energy… Sunday 21 September is made for you, and we’re looking forward to seeing you there!

German :

Oyez oyez, eine Lust auf Schnäppchen oder eine Lust, sich auszupowern… Sonntag, der 21. September ist für Sie gemacht und freut sich auf Sie!

Italiano :

Se avete voglia di fare un affare o di spendere un po’ di energia… domenica 21 settembre è proprio quello che fa per voi e non vediamo l’ora di vedervi!

Espanol :

Oyez oyez, si tienes ganas de gangas o de gastar energía… ¡el domingo 21 de septiembre es justo lo que necesitas y estamos deseando verte por allí!

