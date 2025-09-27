Bul’issime 4ème édition Québriac

Bul'issime 4ème édition Québriac samedi 27 septembre 2025.

17 La Nouasse Québriac Ille-et-Vilaine

La Communauté de communes Bretagne romantique organise la 4ᵉ édition du festival Bul’issime !

Pour la première fois, cet événement se déploie sur tout un week-end, le samedi 27 et le dimanche 28 septembre, à partir de 10h30. Spectacles, ateliers, concerts, expositions, animations en accès libre une trentaine de propositions artistiques et ludiques rythmeront ces deux journées pour tous les âges, des tout-petits aux grands-parents.

Cette année, profitez-en encore plus facilement toutes les activités sont accessibles sans inscription préalable ! .

17 La Nouasse Québriac 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 45 23 45

