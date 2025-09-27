Bul’issime 4ème édition Québriac
Bul’issime 4ème édition Québriac samedi 27 septembre 2025.
Bul’issime 4ème édition
17 La Nouasse Québriac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-27
La Communauté de communes Bretagne romantique organise la 4ᵉ édition du festival Bul’issime !
Pour la première fois, cet événement se déploie sur tout un week-end, le samedi 27 et le dimanche 28 septembre, à partir de 10h30. Spectacles, ateliers, concerts, expositions, animations en accès libre une trentaine de propositions artistiques et ludiques rythmeront ces deux journées pour tous les âges, des tout-petits aux grands-parents.
Cette année, profitez-en encore plus facilement toutes les activités sont accessibles sans inscription préalable ! .
17 La Nouasse Québriac 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 45 23 45
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bul’issime 4ème édition Québriac a été mis à jour le 2025-09-22 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel