Bulle de bien être

Moulin de Champrond Champrond Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

Retour à Soi Une retraite où le temps s’arrête là où le Printemps renaît tout comme vous dans un lieu apaisant et ressourçant. Un programme tout inclus. votre bulle vous attend. A partir de 400 €. .

Moulin de Champrond Champrond 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 69 16 00 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bulle de bien être Champrond a été mis à jour le 2026-02-11 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude