Bulle de bien-être en famille quinzaine de la parentalité Relais Petite Enfance Airvault

Relais Petite Enfance 19 Rue de la Chaperonnière Airvault Deux-Sèvres
Une matinée « Bulle de bien être en famille » est proposée le samedi 11 octobre, de 9 h à 13 h au Pôle Enfance, au 19 rue de la Chaperonnière à Airvault, dans le cadre de la quinzaine de la parentalité. Renseignements 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org. Le Relais Petite Enfance propose de nombreuses animations dans le cadre de la quinzaine de la parentalité qui se déroulera du 6 au 17 octobre. .
Relais Petite Enfance 19 Rue de la Chaperonnière Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 08 87 famille.avt@csc79.org
