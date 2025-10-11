Bulle de bien-être en famille quinzaine de la parentalité Relais Petite Enfance Airvault

Bulle de bien-être en famille quinzaine de la parentalité Relais Petite Enfance Airvault samedi 11 octobre 2025.

Bulle de bien-être en famille quinzaine de la parentalité

Relais Petite Enfance 19 Rue de la Chaperonnière Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Une matinée « Bulle de bien être en famille » est proposée le samedi 11 octobre, de 9 h à 13 h au Pôle Enfance, au 19 rue de la Chaperonnière à Airvault, dans le cadre de la quinzaine de la parentalité. Renseignements 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org. Le Relais Petite Enfance propose de nombreuses animations dans le cadre de la quinzaine de la parentalité qui se déroulera du 6 au 17 octobre. .

Relais Petite Enfance 19 Rue de la Chaperonnière Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 08 87 famille.avt@csc79.org

English : Bulle de bien-être en famille quinzaine de la parentalité

German : Bulle de bien-être en famille quinzaine de la parentalité

Italiano :

Espanol : Bulle de bien-être en famille quinzaine de la parentalité

L’événement Bulle de bien-être en famille quinzaine de la parentalité Airvault a été mis à jour le 2025-09-18 par CC Airvaudais Val du Thouet