Bulle de bien-naître

36 RUE ONFFROY DE LA ROSIERE Sixt-sur-Aff Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 12:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Salon maternité et petite enfance rencontres et échanges entre professionnelles de la petite enfance et les familles. Des espaces bien-être, parentalité et périnatalité, alimentation… Animé par association Tisser son nid . .

36 RUE ONFFROY DE LA ROSIERE Sixt-sur-Aff 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 70 04 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bulle de bien-naître Sixt-sur-Aff a été mis à jour le 2025-11-02 par OT PAYS DE REDON