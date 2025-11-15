Bulle de bien-naître Sixt-sur-Aff
36 RUE ONFFROY DE LA ROSIERE Sixt-sur-Aff Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 12:30:00
2025-11-15
Salon maternité et petite enfance rencontres et échanges entre professionnelles de la petite enfance et les familles. Des espaces bien-être, parentalité et périnatalité, alimentation… Animé par association Tisser son nid . .
36 RUE ONFFROY DE LA ROSIERE Sixt-sur-Aff 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 70 04 21
