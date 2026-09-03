Bulle de complicité – atelier cuisine Salle la Callune Luxey

Informations pratiques

Luxey

Bulle de complicité – atelier cuisine

Salle la Callune 149, rue de l’ancienne gare Luxey Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 10:00:00

fin : 2026-10-09 14:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Cuisiner, créer, rire, échanger… avec votre proche ou simplement pour vous, venez profiter d’une demi-journée avec d’autres proches aidants.

Pas besoin d’être un cordon-bleu : l’important, c’est de partager ! ??

Seul.e ou accompagné.e, vous êtes les bienvenu.e.s ! ??

Cuisiner, créer, rire, échanger… avec votre proche ou simplement pour vous, venez profiter d’une demi-journée avec d’autres proches aidants.

Pas besoin d’être un cordon-bleu : l’important, c’est de partager ! ??

Seul.e ou accompagné.e, vous êtes les bienvenu.e.s ! ?? .

Salle la Callune 149, rue de l’ancienne gare Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 77 16 67 l.bentes@ciascoeurhautelande.fr

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English : Bulle de complicité – atelier cuisine

Cook, create, laugh, and share—with a loved one or just for yourself—come enjoy a half-day with other caregivers.

You don’t have to be a master chef—the important thing is to share! ??

Whether you come alone or with someone, you’re welcome! ??

L’événement Bulle de complicité – atelier cuisine Luxey a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cœur Haute Lande