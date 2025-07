« Bulle de détente » Foussais-Payré

« Bulle de détente » Foussais-Payré vendredi 18 juillet 2025.

Foussais-Payré Vendée

Tarif : – – 30 EUR

Début : 2025-07-18 09:30:00

2025-07-18 2025-08-01

Au programme: Détente et créativité !

Dans un gîte au cœur de la nature!

Balade en pleine nature et cueillette pour l’atelier

Atelier de Tataki zomé (impression végétale) avec Corinne

Découverte des Fleurs de Bach avec Lydie

2h d’ateliers collectifs 30€/pers (places limitées)

Infos et réservations au 06 76 89 40 00 ou labulledejulie85@gmail.com .

Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 89 40 00 labulledejulie85@gmail.com

English :

On the program: Relaxation and creativity!

German :

Auf dem Programm: Entspannung und Kreativität!

Italiano :

In programma: relax e creatività!

Espanol :

En el programa: ¡Relajación y creatividad!

