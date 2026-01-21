Bulle de Lait Rencontre autour de l’allaitement maternel PMI Thury-Harcourt-le-Hom

Bulle de Lait Rencontre autour de l’allaitement maternel

PMI 5 Rue du Docteur Gourdin Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 10:00:00

fin : 2026-03-23 12:00:00

Date(s) :

2026-02-09 2026-03-23

Rencontre collective autour de l’allaitement maternel, animée par des professionnels qualifiés de la PMI, sage femme et infirmière puéricultrice, consultante en lactation IBCLC.

Rencontre collective autour de l’allaitement maternel, animée par des professionnels qualifiés de la PMI, sage femme et infirmière puéricultrice, consultante en lactation IBCLC.

Venez échanger autour de votre projet d’allaitement maternel ou de votre aventure lactée.

Sur inscription au 02 14 47 52 43 .

PMI 5 Rue du Docteur Gourdin Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 14 47 52 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bulle de Lait Rencontre autour de l’allaitement maternel

Group meeting on breastfeeding, led by qualified professionals from the PMI, midwives and nursery nurses, IBCLC lactation consultants.

L’événement Bulle de Lait Rencontre autour de l’allaitement maternel Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Suisse Normande