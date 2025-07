» Bulle de Nature » Balade et dégustation Cheffois

jeudi 10 juillet 2025 16:00:00.

» Bulle de Nature » Balade et dégustation

Cheffois Vendée

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-07-10 16:00:00

2025-07-10

Amoureux de la marche et de la nature Faites une pause remplie d’échanges et de découvertes

Départ pour une balade de 7,5 kms autour des pépinières Ripaud. découvrez le site et son histoire.

Après la balade, dégustation de produits locaux au restaurant de producteurs l’Esprit d’Ici.

Payant

Informations et réservations au 06 76 89 40 00 ou labulledejulie85@gmail.com .

Cheffois 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 89 40 00 labulledejulie85@gmail.com

Walking and nature lovers Take a break filled with exchange and discovery

Wander- und Naturliebhaber Machen Sie eine Pause voller Austausch und Entdeckungen

Amanti delle passeggiate e della natura Prendetevi una pausa ricca di scambi e scoperte

Amantes del senderismo y la naturaleza Tómense un descanso lleno de intercambios y descubrimientos

