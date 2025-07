« Bulle de Nature » Balade visite et dégustation Mouilleron-Saint-Germain

« Bulle de Nature » Balade visite et dégustation

Mouilleron-Saint-Germain Vendée

Amoureux de la marche et de la nature, faites une pause remplie d’échanges et de découvertes.

Départ pour une balade de 6 kms pour découvrir ces lieux remplis d’histoire.

On prend de la hauteur sur le rocher de Mouilleron à la découverte de ses Moulins et on termine par la visite du gîte du Moulin des Etrebières. .

Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 89 40 00 labulledejulie85@gmail.com

English :

Walkers and nature lovers, take a break filled with exchange and discovery.

German :

Wander- und Naturliebhaber, machen Sie eine Pause voller Austausch und Entdeckungen.

Italiano :

Se siete amanti delle passeggiate e della natura, perché non fate una pausa e condividete i vostri pensieri e le vostre scoperte?

Espanol :

Si es usted un amante del senderismo y la naturaleza, ¿por qué no se toma un respiro y comparte sus reflexiones y descubrimientos?

