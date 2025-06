Bulle de nature un moment de reconnexion à la nature avec tous vos sens – Blainville-sur-Mer 17 juin 2025 18:00

Manche

Bulle de nature un moment de reconnexion à la nature avec tous vos sens 30 Chemin de l’Amour Blainville-sur-Mer Manche

Début : 2025-06-17 18:00:00

fin : 2025-06-17 19:00:00

2025-06-17

Laissez vos soucis à l’entrée du village et venez faire le vide dans un petit écrin de nature chaque mardi de 18h00 à 19h00 du 17 juin au 26 aout 2025.

Au programme: un enchainement de mouvements musculaires très doux, alternés avec des pauses de méditation de pleine conscience, des exercices de cohérence cardiaque et de la concentration sur des pensées positives.

Objectif: reconnecter le corps et l’esprit, renouer avec l’instant présent et apprendre à s’évader dans une bulle de bien être.

30 Chemin de l’Amour

Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 86 08 56 81 sdupont@dupont-la-canopee.com

English : Bulle de nature un moment de reconnexion à la nature avec tous vos sens

Leave your worries at the entrance to the village and come and clear your mind in a small natural setting every Tuesday from 6:00 pm to 7:00 pm from June 17 to August 26, 2025.

On the program: a sequence of very gentle muscular movements, alternated with breaks for mindfulness meditation, cardiac coherence exercises and concentration on positive thoughts.

Objective: reconnect body and mind, reconnect with the present moment and learn to escape into a bubble of well-being.

German :

Lassen Sie Ihre Sorgen am Dorfeingang zurück und kommen Sie vom 17. Juni bis zum 26. August 2025 jeden Dienstag von 18.00 bis 19.00 Uhr in eine kleine Naturlandschaft, um den Kopf frei zu bekommen.

Auf dem Programm steht eine Abfolge sehr sanfter Muskelbewegungen, die sich mit Achtsamkeitsmeditationspausen, Herzkohärenzübungen und der Konzentration auf positive Gedanken abwechseln.

Ziel ist es, Körper und Geist wieder zu verbinden, den Augenblick zu genießen und zu lernen, sich in eine Blase des Wohlbefindens zu flüchten.

Italiano :

Lasciate le preoccupazioni all’ingresso del villaggio e venite a schiarirvi le idee in un piccolo ambiente naturale ogni martedì dalle 18.00 alle 19.00 dal 17 giugno al 26 agosto 2025.

In programma: una serie di movimenti muscolari molto dolci, alternati a pause di meditazione mindfulness, esercizi di coerenza cardiaca e concentrazione su pensieri positivi.

L’obiettivo è riconnettere corpo e mente, riconnettersi con il momento presente e imparare a rifugiarsi in una bolla di benessere.

Espanol :

Deje sus preocupaciones a la entrada del pueblo y venga a despejarse en un pequeño entorno natural todos los martes de 18:00 a 19:00 del 17 de junio al 26 de agosto de 2025.

En el programa: una serie de movimientos musculares muy suaves, alternados con pausas de meditación de atención plena, ejercicios de coherencia cardiaca y concentración en pensamientos positivos.

El objetivo es reconectar cuerpo y mente, volver a conectar con el momento presente y aprender a evadirse en una burbuja de bienestar.

