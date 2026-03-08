Bulle de parents

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Le Centre Socio Culturel propose régulièrement des animations pour les familles. Une bulle des parents aura lieu de 9 h 30 à 12 h 30, au Pôle Enfance à Airvault. Le quotidien de parent est souvent rythmé par les besoins des autres ceux de nos enfants, de notre famille, de notre travail… Et si, pour une fois, vous pensiez à vous ? Vous êtes invités à participer à un atelier Soins du visage , spécialement conçu pour vous offrir un moment de détente et de bien-être. Animé par une socio-esthéticienne, cet atelier est gratuit et ouvert à tous les parents, quel que soit l’âge de vos enfants (de la naissance à l’adolescence). Un espace convivial pour échanger avec d’autres parents est proposée aussi. Sur inscription, le nombre limité de places. Informations et réservations 05 49 64 73 10/ famille.avt@csc79.org .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 famille.avt@csc79.org

