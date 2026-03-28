Bulle de partage, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Bulle de partage Samedi 28 mars, 10h30 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 6 ans et les adultes qui les accompagnent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T10:30:00+01:00 – 2026-03-28T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T10:30:00+01:00 – 2026-03-28T11:30:00+01:00

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Autour d’échanges, de la lecture de contes et d’un atelier pratique, Bulle de partage vous propose un moment dédié aux 0 à 6 ans et à leurs accompagnants dans l’espace jeunesse de la médiathèque.

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