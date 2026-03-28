Bulle de partage, Médiathèque André Malraux, Tourcoing
Bulle de partage, Médiathèque André Malraux, Tourcoing samedi 28 mars 2026.
Bulle de partage Samedi 28 mars, 10h30 Médiathèque André Malraux Nord
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 6 ans et les adultes qui les accompagnent.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T10:30:00+01:00 – 2026-03-28T11:30:00+01:00
Fin : 2026-03-28T10:30:00+01:00 – 2026-03-28T11:30:00+01:00
Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
Autour d’échanges, de la lecture de contes et d’un atelier pratique, Bulle de partage vous propose un moment dédié aux 0 à 6 ans et à leurs accompagnants dans l’espace jeunesse de la médiathèque.
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