Bulle de partage, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Bulle de partage Samedi 11 avril, 10h30 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 6 ans et les adultes qui les accompagnent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T10:30:00+02:00 – 2026-04-11T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-11T10:30:00+02:00 – 2026-04-11T11:30:00+02:00

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Une heure du conte à partager avec vos enfants de 0 à 6 ans. Des mots doux, de la musique, des chansons, des échanges et un atelier pratique pour les petites mains accompagnées des plus grandes !

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