Bulle de partage, Médiathèque André Malraux, Tourcoing
Bulle de partage, Médiathèque André Malraux, Tourcoing samedi 11 avril 2026.
Bulle de partage Samedi 11 avril, 10h30 Médiathèque André Malraux Nord
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 6 ans et les adultes qui les accompagnent.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T10:30:00+02:00 – 2026-04-11T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-11T10:30:00+02:00 – 2026-04-11T11:30:00+02:00
Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
Une heure du conte à partager avec vos enfants de 0 à 6 ans. Des mots doux, de la musique, des chansons, des échanges et un atelier pratique pour les petites mains accompagnées des plus grandes !
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