Bulle de Souffle – Cie Iswane Saint Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou
mercredi 10 février 2027 · Saint Georges-sur-Layon · Doué-en-Anjou
Informations pratiques
Doué-en-Anjou
Bulle de Souffle – Cie Iswane
Saint Georges-sur-Layon 24 rue du Commerce Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-10
fin : 2027-02-10
Date(s) :
2027-02-10
Bulle de Souffle est une oscillation constante, un aller retour entre les corps et les âmes, un battement qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls… C’est une invitation à ralentir, à ressentir l’autre et à se laisser porter par un rythme commun.
Bulle de Souffle est née d’une interrogation : existe-t-il encore un souffle commun ? Dans un monde où tout s ’accélère, où nos bulles individuelles deviennent imperméables aux autres, avons-nous encore la capacité de respirer ensemble ? De partager un même élan, une même pulsation vitale ? Aurions-nous perdu le souffle commun, ce souffle collectif qui nous relie, cette vibration partagée qui circule d’un corps à l’autre ?
Bulle de Souffle est un spectacle immersif, un duo de hip-hop en grande proximité où la danse nous invite à nous reconnecter à nous et aux autres et à trouver, ensemble, ce souffle commun.
Séances en journée mardi 9 et jeudi 11 février à 10h & 14h30.
La Cie Iswame a été accueillie en résidence lors de la saison 25-26 pour la création de ce spectacle.
Conception et interprétation : Floriane Leblanc, Elsa Morineaux – Musique : Maclarnaque – Regard extérieur : Gabriel Um Tegue – Scénographie : Eva Habasque – Photo : JD Lemarié
PRECISIONS HORAIRES :
Mercredi 10 février 2027 de 10h30 à 11h15 et de 18h30 à 19h15. .
Saint Georges-sur-Layon 24 rue du Commerce Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 09 77 culture@doue-en-anjou.fr
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English :
« Bulle de Souffle » is a constant oscillation, a back-and-forth between bodies and %E2souls, a pulse that reminds us that we are not alone… It is an invitation to %E0 slow down, %E0 feel the other person, and %E0 let ourselves be carried along by a shared rhythm.
L’événement Bulle de Souffle – Cie Iswane Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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