Bulle de Souffle – Cie Iswane Saint Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Bulle de Souffle – Cie Iswane

Saint Georges-sur-Layon 24 rue du Commerce Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-10

fin : 2027-02-10

Date(s) :

2027-02-10

Bulle de Souffle est une oscillation constante, un aller retour entre les corps et les âmes, un battement qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls… C’est une invitation à ralentir, à ressentir l’autre et à se laisser porter par un rythme commun.

Bulle de Souffle est née d’une interrogation : existe-t-il encore un souffle commun ? Dans un monde où tout s ’accélère, où nos bulles individuelles deviennent imperméables aux autres, avons-nous encore la capacité de respirer ensemble ? De partager un même élan, une même pulsation vitale ? Aurions-nous perdu le souffle commun, ce souffle collectif qui nous relie, cette vibration partagée qui circule d’un corps à l’autre ?

Bulle de Souffle est un spectacle immersif, un duo de hip-hop en grande proximité où la danse nous invite à nous reconnecter à nous et aux autres et à trouver, ensemble, ce souffle commun.

Séances en journée mardi 9 et jeudi 11 février à 10h & 14h30.

La Cie Iswame a été accueillie en résidence lors de la saison 25-26 pour la création de ce spectacle.

Conception et interprétation : Floriane Leblanc, Elsa Morineaux – Musique : Maclarnaque – Regard extérieur : Gabriel Um Tegue – Scénographie : Eva Habasque – Photo : JD Lemarié

PRECISIONS HORAIRES :

Mercredi 10 février 2027 de 10h30 à 11h15 et de 18h30 à 19h15. .

Saint Georges-sur-Layon 24 rue du Commerce Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 09 77 culture@doue-en-anjou.fr

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English :

« Bulle de Souffle » is a constant oscillation, a back-and-forth between bodies and %E2souls, a pulse that reminds us that we are not alone… It is an invitation to %E0 slow down, %E0 feel the other person, and %E0 let ourselves be carried along by a shared rhythm.

L’événement Bulle de Souffle – Cie Iswane Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME