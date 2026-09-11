Bulle d’éveil Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
mardi 29 septembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Bulle d’éveil
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 10:00:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-09-29 2026-11-17
Un atelier parent-enfant d’exploration multisensorielle, pour toucher, écouter, voir, sentir…grandir !
Proposé par Caroline Feuray, éducatrice de jeunes enfants.
Adapté aux 0-3 ans et gratuit.
Sur réservation au 0556039393. .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
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English :
L’événement Bulle d’éveil Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains
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