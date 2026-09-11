Bulle d’éveil Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Bulle d’éveil

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 10:00:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-09-29 2026-11-17

Un atelier parent-enfant d’exploration multisensorielle, pour toucher, écouter, voir, sentir…grandir !

Proposé par Caroline Feuray, éducatrice de jeunes enfants.

Adapté aux 0-3 ans et gratuit.

Sur réservation au 0556039393. .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bulle d’éveil Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains