BULLE ET BOB DANS LA CUISINE Médiathèque / Le Grand Nord Mayenne

BULLE ET BOB DANS LA CUISINE

Médiathèque / Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne Mayenne

Début : 2025-10-03 09:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03 2025-10-04

Bulle et Bob passent l’après-midi chez leur grand-mère Miette et décident de faire des gâteaux. Autour d’une histoire toute simple, un quotidien fait de rire et de poésie, voici des chansons légères comme de la farine, douces comme le miel, un rien épicées, et gourmandes avec ça !

Avec Natalie Tual

Vendredi 3 octobre, à 9h30 et 10h45 0-3 ans

Samedi 4 octobre à 16h dès 3 ans

Gratuit

réservation conseillée

Renseignements et inscriptions au 02 43 11 19 81 .

Médiathèque / Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque@legrandnord.fr

English :

Bulle and Bob spend the afternoon at their grandmother Miette?s and decide to bake cakes. Based on a simple story, an everyday life full of laughter and poetry, here are songs as light as flour, as sweet as honey, with a hint of spice, and a gourmet touch to boot!

German :

Bulle und Bob verbringen den Nachmittag bei ihrer Großmutter Miette und beschließen, Kuchen zu backen. Rund um eine ganz einfache Geschichte, einen Alltag voller Lachen und Poesie, gibt es hier Lieder, die leicht wie Mehl, süß wie Honig, ein bisschen würzig und dazu noch lecker sind!

Italiano :

Bulle e Bob trascorrono il pomeriggio dalla nonna Miette e decidono di preparare delle torte. Basate su una storia semplice, una vita quotidiana piena di risate e di poesia, queste canzoni sono leggere come la farina, dolci come il miele, con un pizzico di spezie, e tutte deliziose!

Espanol :

Bulle y Bob pasan la tarde en casa de su abuela Miette y deciden hacer pasteles. Basadas en una historia sencilla, una vida cotidiana llena de risas y poesía, estas canciones son ligeras como la harina, dulces como la miel, con un toque picante, ¡y todas ellas deliciosas!

