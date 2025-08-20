Bulle et Lune Atelier yoga enfant 3-10 ans Onet-le-Château

435 Route de Puech Maynade Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant
Yoga + Goûter

Début : Mercredi 2025-08-20
fin : 2025-08-20

2025-08-20

Yoga enfants de 3 à 10 ans
Le mercredi 20 août à 16h30. 12  .

435 Route de Puech Maynade Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 48 36 57 33  delortchristian@wanadoo.fr

English :

Yoga for children aged 3 to 10

German :

Yoga Kinder von 3 bis 10 Jahren

Italiano :

Yoga per bambini dai 3 ai 10 anni

Espanol :

Yoga para niños de 3 a 10 años

