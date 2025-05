Bulle et Lune Atelier yoga enfant – Onet-le-Château, 20 mai 2025 07:00, Onet-le-Château.

Aveyron

Bulle et Lune Atelier yoga enfant Vialatelle Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-05-20

fin : 2025-05-20

Date(s) :

2025-05-20

Mardi 20 mai de 17h30 à 18h30 à Vialatelle (Onet le Château) yoga enfants (de 3 à 10 ans).

Yoga enfants de 3 à 10 ans, sur le thème « en mai fait ce qu’il te plait ».

Postures(équilibre, concentration) souffle relaxation avec instruments de musique. le tout sous forme de jeux.

Tarif 10 € par enfant. 10 .

Vialatelle

Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 48 36 57 33 delortchristian@wanadoo.fr

English :

Tuesday May 20 from 5:30 to 6:30 pm at Vialatelle (Onet le Château): children’s yoga (ages 3 to 10).

German :

Dienstag, 20. Mai, 17:30-18:30 Uhr in Vialatelle (Onet le Château): Kinderyoga (3-10 Jahre).

Italiano :

Martedì 20 maggio dalle 17.30 alle 18.30 presso Vialatelle (Onet le Château): yoga per bambini (3-10 anni).

Espanol :

Martes 20 de mayo de 17.30 a 18.30 h en Vialatelle (Onet le Château): yoga para niños (de 3 a 10 años).

L’événement Bulle et Lune Atelier yoga enfant Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-05-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)