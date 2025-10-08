Bulle et Lune Atelier yoga enfant Onet-le-Château

Bulle et Lune Atelier yoga enfant Onet-le-Château mercredi 8 octobre 2025.

Bulle et Lune Atelier yoga enfant

435 Puech Baurez Onet-le-Château Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-08

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-10-08 2025-11-05 2025-12-03

Ateliers yoga enfants à la salle Mirabai à Onet-le-Château à 10h.

Mercredi 17 septembre, mercredi 8 octobre, mercredi 5 novembre, mercredi 3 décembre.

Tarifs yoga 1 heure de 10 à 11h 10€ par enfant

ou yoga et lectures kamishibai de 10 à 11h30 15€ par enfant.

Possibilités de partager l’atelier en famille yoga adulte enfant 1h 15€.

Le choix entre yoga et yoga lectures se fait au moment. .

435 Puech Baurez Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 48 36 57 33 delortchristian@wanadoo.fr

English :

Children’s yoga workshops at Salle Mirabai in Onet-le-Château at 10am.

German :

Kinder-Yoga-Workshops in der Mirabai-Halle in Onet-le-Château um 10 Uhr.

Italiano :

Laboratori di yoga per bambini presso la Salle Mirabai di Onet-le-Château alle 10.00.

Espanol :

Talleres de yoga para niños en la Salle Mirabai de Onet-le-Château a las 10 h.

