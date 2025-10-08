Bulle et Lune Atelier yoga enfant Onet-le-Château
Bulle et Lune Atelier yoga enfant Onet-le-Château mercredi 8 octobre 2025.
Bulle et Lune Atelier yoga enfant
435 Puech Baurez Onet-le-Château Aveyron
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : Mercredi 2025-10-08
fin : 2025-11-05
2025-10-08 2025-11-05 2025-12-03
Ateliers yoga enfants à la salle Mirabai à Onet-le-Château à 10h.
Mercredi 17 septembre, mercredi 8 octobre, mercredi 5 novembre, mercredi 3 décembre.
Tarifs yoga 1 heure de 10 à 11h 10€ par enfant
ou yoga et lectures kamishibai de 10 à 11h30 15€ par enfant.
Possibilités de partager l’atelier en famille yoga adulte enfant 1h 15€.
Le choix entre yoga et yoga lectures se fait au moment. .
435 Puech Baurez Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 48 36 57 33 delortchristian@wanadoo.fr
English :
Children’s yoga workshops at Salle Mirabai in Onet-le-Château at 10am.
German :
Kinder-Yoga-Workshops in der Mirabai-Halle in Onet-le-Château um 10 Uhr.
Italiano :
Laboratori di yoga per bambini presso la Salle Mirabai di Onet-le-Château alle 10.00.
Espanol :
Talleres de yoga para niños en la Salle Mirabai de Onet-le-Château a las 10 h.
