Bulle et Lune Lecture kamishibai Onet-le-Château

Bulle et Lune Lecture kamishibai

Vialatelle Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif enfant

Lecture + goûter

Début : Mercredi 2025-08-27

Que tu sois vacancier ou aveyronnais, viens partager un « bout » d’été, autour de lectures « kamishibaï » et d’un bon goûter, le mercredi 27 août à 16h30.

Tarif 12€ par enfant (de 3 à 10 ans). 12 .

Vialatelle Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 48 36 57 33 delortchristian@wanadoo.fr

English :

Whether you’re on holiday or live in Aveyron, come and share a « bit » of summer, with « kamishibaï » readings and a tasty snack, on Wednesday August 27 at 4.30pm.

German :

Ob Urlauber oder Bewohner des Aveyron, komm am Mittwoch, den 27. August um 16:30 Uhr vorbei, um ein « Stück » Sommer mit Kamishibai-Lesungen und einem leckeren Snack zu teilen.

Italiano :

Che siate in vacanza o viviate nell’Aveyron, venite a condividere una « fetta » d’estate, con letture « kamishibaï » e una gustosa merenda, mercoledì 27 agosto alle 16.30.

Espanol :

Tanto si está de vacaciones como si vive en el Aveyron, venga a compartir un « trozo » de verano, con lecturas « kamishibaï » y un sabroso tentempié, el miércoles 27 de agosto a las 16:30 horas.

