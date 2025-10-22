Bulle et Lune Onet-le-Château
Bulle et Lune Onet-le-Château mercredi 22 octobre 2025.
Bulle et Lune
Salle du Mirabai Onet-le-Château Aveyron
Tarif : – –
Début : Mercredi 2025-10-22
Mercredi 22 octobre à 10h à la salle Mirabaï
Promenons nous dans l’automne avant…
Que les feuilles, tombent…
Rouge, orange, jaune… .
Salle du Mirabai Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 48 36 57 33
English :
Wednesday, October 22 at 10 a.m. at Salle Mirabaï
German :
Mittwoch, 22. Oktober um 10 Uhr im Mirabaï-Saal
Italiano :
Mercoledì 22 ottobre alle ore 10.00 presso la Salle Mirabaï
Espanol :
Miércoles 22 de octubre a las 10.00 horas en la Sala Mirabaï
L'événement Bulle et Lune Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-10-07