Bulle et Lune Onet-le-Château

Bulle et Lune Onet-le-Château mercredi 22 octobre 2025.

Bulle et Lune

Salle du Mirabai Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Mercredi 22 octobre à 10h à la salle Mirabaï

Promenons nous dans l’automne avant…

Que les feuilles, tombent…

Rouge, orange, jaune… .

Salle du Mirabai Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 48 36 57 33

English :

Wednesday, October 22 at 10 a.m. at Salle Mirabaï

German :

Mittwoch, 22. Oktober um 10 Uhr im Mirabaï-Saal

Italiano :

Mercoledì 22 ottobre alle ore 10.00 presso la Salle Mirabaï

Espanol :

Miércoles 22 de octubre a las 10.00 horas en la Sala Mirabaï

L’événement Bulle et Lune Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-10-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)