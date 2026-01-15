Bulle et Lune Yoga enfants et lecture Kamishibai Onet-le-Château

Bulle et Lune Yoga enfants et lecture Kamishibai

435 Puech Baurez Onet-le-Château Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif enfant

Début : Mercredi 2026-01-21

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Atelier de yoga de 10h à 11h ; tarif 10€ par enfant.

Lecture kamishibai de 11h à 11h30 ; tarif 5€ par enfant.

Le choix se fait au moment ou lors de l’inscription

Possibilité de pratiquer en famille.

Mercredi 21 janvier de 10h à 11h30 à la salle Mirabai à Onet-le-Château. .

435 Puech Baurez Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 48 36 57 33 delortchristian@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yoga workshop from 10 a.m. to 11 a.m.; 10? per child.

Kamishibai reading from 11am to 11:30am; 5? per child.

Choice made at time of registration

Possibility of practicing as a family.

