Bulle et Lune Yoga enfants et lecture Kamishibai Onet-le-Château
Bulle et Lune Yoga enfants et lecture Kamishibai Onet-le-Château mercredi 21 janvier 2026.
Bulle et Lune Yoga enfants et lecture Kamishibai
435 Puech Baurez Onet-le-Château Aveyron
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-01-21
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Atelier de yoga de 10h à 11h ; tarif 10€ par enfant.
Lecture kamishibai de 11h à 11h30 ; tarif 5€ par enfant.
Le choix se fait au moment ou lors de l’inscription
Possibilité de pratiquer en famille.
Mercredi 21 janvier de 10h à 11h30 à la salle Mirabai à Onet-le-Château. .
435 Puech Baurez Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 48 36 57 33 delortchristian@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Yoga workshop from 10 a.m. to 11 a.m.; 10? per child.
Kamishibai reading from 11am to 11:30am; 5? per child.
Choice made at time of registration
Possibility of practicing as a family.
L’événement Bulle et Lune Yoga enfants et lecture Kamishibai Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-01-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)