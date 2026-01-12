Bulle musicale

Champniers-et-Reilhac Dordogne

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

2026-01-14

Découvrir, s’amuser, échanger et éveiller le sens musical de vos enfants. Du chant, des jeux rythmiques et la découverte de plusieurs instruments aux sonorités différentes. De 0 à 6 ans. Animé par Nina. Sur réservation.

Pôle famille Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Bulle musicale

Discover, have fun, exchange ideas and awaken your children?s musical senses. Singing, rhythmic games and the discovery of several different-sounding instruments. Ages 0 to 6. Led by Nina. Reservations required.

